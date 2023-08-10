Турецкий клуб отправил МЮ официальное предложение

Может быть, теперь манкунианцы продадут Фреда.

Фенербахче сделал официальное предложение по Фреду, пишет Фабрицио Романо.

Манкунианцы пытаются продать бразильца все лето, однако предыдущие предложения их не устраивали.

Турецкий гранд предложил 15 млн фунтов, включая бонусы. Ранее МЮ отклонял подобное предложение от Фулхэма, и вряд ли примет это.

Однако, вероятно, Фенербахче будет открыт для переговоров, сам же бразилец не прочь сменить клуб ради игрового времени.

Ранее также сообщалось, что итальянским грандам интересен украинский защитник.

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