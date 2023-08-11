Бавария и Барселона поспорят за хавбека ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти вошел в шорт-лист сразу двух топ-клубов Европы. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Барселона и Бавария готовы побороться за подписание футболиста сборной Италии. Обе команды хотят усилить центральную линию.

Читай также: ПСЖ угрожает Мбаппе продажей игроков и увольнением сотрудников

Главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на Веррратти, поэтому клуб готов рассмотреть все возможные предложения по игроку.

Сам 30-летний итальянец не против сменить чемпионат. На Марко также претендует Аль-Хиляль.

В минувшем сезоне на счету хавбека 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!