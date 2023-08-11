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Бавария и Барселона поспорят за хавбека ПСЖ

Верратти может сменить команду.
Сегодня, 12:54
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти вошел в шорт-лист сразу двух топ-клубов Европы. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Барселона и Бавария готовы побороться за подписание футболиста сборной Италии. Обе команды хотят усилить центральную линию.

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Главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на Веррратти, поэтому клуб готов рассмотреть все возможные предложения по игроку.

Сам 30-летний итальянец не против сменить чемпионат. На Марко также претендует Аль-Хиляль.

В минувшем сезоне на счету хавбека 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Марко Верратти

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