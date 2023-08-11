Бавария и Барселона поспорят за хавбека ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти вошел в шорт-лист сразу двух топ-клубов Европы. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.
Барселона и Бавария готовы побороться за подписание футболиста сборной Италии. Обе команды хотят усилить центральную линию.
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Главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на Веррратти, поэтому клуб готов рассмотреть все возможные предложения по игроку.
Сам 30-летний итальянец не против сменить чемпионат. На Марко также претендует Аль-Хиляль.
В минувшем сезоне на счету хавбека 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.
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