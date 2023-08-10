ПСЖ угрожает Мбаппе продажей игроков и увольнением сотрудников

Столичный клуб пытается сделать все, чтобы не потерять игрока бесплатно.

Не проходит ни дня без новостей про скандал Килиана Мбаппе с ПСЖ.

Как сообщает L`Equipe, парижский коллектив отреагировал на решение футболиста отработать свой контакт до конца.

По информации источника, руководство ПСЖ сообщило Мбаппе, что если он уйдет бесплатно, клуб будет вынужден продать ключевых игроков и даже уволить многих сотрудников. ПСЖ аргументирует свою позицию по данному вопросу финансовым фейр-плэй.

Напомним, что ранее ПСЖ уже выбрал один вариант с наказанием Килиана Мбаппе, который продолжает отказываться от нового контракта.

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