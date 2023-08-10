Мбаппе не покинет ПСЖ этим летом

Французский форвард Килиан Мбаппе принял решение о своем будущем.

Как сообщает Le Parisien, футболист решил остаться в ПСЖ и не покинет команду ни при каких условиях этим летом.

Килиан хочет доработать свой контракт и уйти летом бесплатно. Мбаппе уже сообщил о своем решении Нассеру Аль-Хеллаифи.

Отметим, что ранее ПСЖ решил наказать форварда за решение не продлевать соглашение с клубом.

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