Мбаппе не покинет ПСЖ этим летом
Килиан принял решение доработать контракт.
Французский форвард Килиан Мбаппе принял решение о своем будущем.
Как сообщает Le Parisien, футболист решил остаться в ПСЖ и не покинет команду ни при каких условиях этим летом.
Килиан хочет доработать свой контракт и уйти летом бесплатно. Мбаппе уже сообщил о своем решении Нассеру Аль-Хеллаифи.
Отметим, что ранее ПСЖ решил наказать форварда за решение не продлевать соглашение с клубом.
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