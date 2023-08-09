ПСЖ решил наказать Мбаппе из-за отказа продлевать контракт

Парижане сильно хотят сохранить в своих рядах ключевого игрока.

Руководство ПСЖ приняло решение наказать форварда Килиана Мбаппе из-за нежелания подписывать новый контракт. Об этом сообщает издание ESPN.

Парижане могут отстранить своего ключевого игрока от ближайших матчей клуба в чемпионате Франции.

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Таким образом, французский футболист не примет участия в субботней встрече против Лорьяна на Парк де Пренс в рамках 1-го тура Лиги 1.

Также под вопросом и выступления Килиана за парижан в играх против Лорьяна, Тулузы и Ленса, которые состоятся в августе.

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