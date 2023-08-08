Изображение Мбаппе убирают с фасада стадиона ПСЖ
Также футболки футболиста больше не продаются в клубном магазине парижан.
В информационном пространстве начинают появляться признаки того, что Килиан Мбаппе, похоже, таки покинет стан ПСЖ.
Как сообщают многочисленные источники, у стадиона парижан Стад де Франс начались работы по сниманию изображения француза с фассада стадиона.
Также стало известно, что в клубном магазине столичного клуба больше не продаются футболки нападающего.
Kylian Mbappé shirts are not purchasable at PSG stores in Paris today & his likeness is being removed from the outside walls of the Parc des Princes, per @Gol. pic.twitter.com/DGFCvXxYVW— Get French Football News (@GFFN) August 8, 2023
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе отдыхает в Италии в компании горячих девушек
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