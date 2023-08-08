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Изображение Мбаппе убирают с фасада стадиона ПСЖ

Также футболки футболиста больше не продаются в клубном магазине парижан.
Сегодня, 19:34
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В информационном пространстве начинают появляться признаки того, что Килиан Мбаппе, похоже, таки покинет стан ПСЖ.

Как сообщают многочисленные источники, у стадиона парижан Стад де Франс начались работы по сниманию изображения француза с фассада стадиона.

Также стало известно, что в клубном магазине столичного клуба больше не продаются футболки нападающего.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе отдыхает в Италии в компании горячих девушек

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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