Изображение Мбаппе убирают с фасада стадиона ПСЖ

В информационном пространстве начинают появляться признаки того, что Килиан Мбаппе, похоже, таки покинет стан ПСЖ.

Как сообщают многочисленные источники, у стадиона парижан Стад де Франс начались работы по сниманию изображения француза с фассада стадиона.

Также стало известно, что в клубном магазине столичного клуба больше не продаются футболки нападающего.

Kylian Mbappé shirts are not purchasable at PSG stores in Paris today & his likeness is being removed from the outside walls of the Parc des Princes, per @Gol. pic.twitter.com/DGFCvXxYVW