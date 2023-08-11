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Жирона может подписать еще одного украинца

Клубу нужна замену Ориолю Ромеу.
Сегодня, 18:34
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua

Испанская Жирона может подписать еще одного украинца в зимнее ТО.

Напомним, что недавно клуб объявил о подписании контракта с Артемом Довбиком. Также в клубе играет Виктор Цыганков.

Испанцы довольны украинскими игроками, а потому более внимательно проанализировали рынок, отыскав себе еще пару целей.

Жирона рассматривает Александра Пихаленка или Владимир Бражко в качестве замены Ориоля Ромеу, который ушел в Барселону.

Однако клуб сможет предпринять какие-либо шаги в этом направлении лишь зимой, поскольку на это ТО Жирона уже исчерпала свои возможности.

Ранее, также стало известно об интересе Сандерленда к игроку луганской Зари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Александр Пихаленок

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