Жирона может подписать еще одного украинца
Клубу нужна замену Ориолю Ромеу.
Испанская Жирона может подписать еще одного украинца в зимнее ТО.
Напомним, что недавно клуб объявил о подписании контракта с Артемом Довбиком. Также в клубе играет Виктор Цыганков.
Испанцы довольны украинскими игроками, а потому более внимательно проанализировали рынок, отыскав себе еще пару целей.
Жирона рассматривает Александра Пихаленка или Владимир Бражко в качестве замены Ориоля Ромеу, который ушел в Барселону.
Однако клуб сможет предпринять какие-либо шаги в этом направлении лишь зимой, поскольку на это ТО Жирона уже исчерпала свои возможности.
Ранее, также стало известно об интересе Сандерленда к игроку луганской Зари.
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