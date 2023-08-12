iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дембеле прокомментировал свой переход в ПСЖ

Француз доволен осуществленным трансфером.
Сегодня, 12:50
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер Усман Дембеле высказался о переходе в ПСЖ.

"Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен и не могу дождаться, когда смогу сыграть за свой новый клуб.

Читай также: ПСЖ вслед за Дембеле может подписать талантливого полузащитника Барселоны

Надеюсь, что здесь я продолжу расти и заставлю всех болельщиков мной гордиться", – приводит слова Дембеле пресс-служба клуба.

Напомним, сумма перехода составила 50 млн евро, а контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2028 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Усман Дембеле

Статьи по теме

ПСЖ намерен запретить Мбаппе посещать стадион ПСЖ намерен запретить Мбаппе посещать стадион
Бавария и Барселона поспорят за хавбека ПСЖ Бавария и Барселона поспорят за хавбека ПСЖ
Клуб МЛС связывался с Неймаром с предложением о сотрудничестве Клуб МЛС связывался с Неймаром с предложением о сотрудничестве
ПСЖ угрожает Мбаппе продажей игроков и увольнением сотрудников ПСЖ угрожает Мбаппе продажей игроков и увольнением сотрудников
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа14:55
Президент Тоттенхэма - о Кейне: Он навсегда вошел в историю клуба
Лига конференций14:50
Динамо - Арис: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций 17.08.2023
Украина14:45
Черноморец - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс14:35
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Бокс14:30
Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед боем с Усиком
Лига конференций14:28
Динамо - Арис: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа14:15
Трансферы лета 2023 года: Довбик, Трубин и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели
Лига Европы14:11
Славия - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы13:54
Днепр-1 - Славия: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа13:50
Зинченко не сыграет в первом матче Арсенала в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK