Дембеле прокомментировал свой переход в ПСЖ

Вингер Усман Дембеле высказался о переходе в ПСЖ.

"Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен и не могу дождаться, когда смогу сыграть за свой новый клуб.

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Надеюсь, что здесь я продолжу расти и заставлю всех болельщиков мной гордиться", – приводит слова Дембеле пресс-служба клуба.

Напомним, сумма перехода составила 50 млн евро, а контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2028 года.

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