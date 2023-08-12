Гвардиола выразил недовольство затяжками времени в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о новых правилах АПЛ об игровом времени.

"Думаю, в последние годы задержек времени стало слишком много, но и нарушение ритма было серьезной проблемой.

Я подумал: "Боже мой". Вратари не поднимаются слишком долго. Имеет смысл раздавать желтые карточки раньше, если вы не хотите давать шанс попусту тянуть время. Надеюсь, мы сможем найти решение. Нам не нужны много желтых карточек и по 10-15 минут дополнительного времени.

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Попытки решить проблемы – это хорошо, но тяжело воспринимать еще больше футбола, потому что нет никаких сомнений, что мы на грани.

Нам нужно решить эту проблему в будущем. К сожалению, об этом не так много говорят, потому что это стоит денег. Посмотрим, как все сложится в следующем сезоне. Если нам при счете 1:0 в нашу пользу добавят еще 12 минут, я буду недоволен", – сказал испанец в интервью BBC.

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