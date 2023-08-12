"Та же, что и в финале Лиги чемпионов": Гвардиола подтвердил рецидив травмы у Де Брюйне

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что у полузащитника Кевина Де Брюйне случился рецидив травмы.

Бельгийский хавбек был вынужден досрочно покинуть поле в середине первого тайма стартового матча английской Премьер-лиги с Бернли (3:0) из-за повреждения подколенного сухожилия.

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По словам наставника "горожан", полузащитник получил такую же травму, как и в финале Лиги чемпионов с Интером (1:0) в прошлом сезоне. Теперь игроку придется пропустить несколько недель, а точные сроки восстановления станут известны позже.

"К сожалению, он снова травмирован. Он сказал, что проблема та же, что и в финале Лиги чемпионов. Жаль, потому что он хорошо восстановился, но теперь мы потеряли его на определенное время. Нам нужно подумать, поговорить с врачами, посмотреть, что случилось.

Он должен расслабиться, восстановиться и вернуться. Он чувствовал себя хорошо и хорошо играл в первые минуты. Все зависит от тяжести травмы, но это будет несколько недель", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Бернли - Манчестер Сити (0:3).

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