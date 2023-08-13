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Сделка сорвется?: Магуайр не может согласовать контракт с Вест Хэмом

"Молотобойцы" уже обратили свое внимание на другого кандидата в центр обороны.
Сегодня, 11:20
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед и Вест Хэм договорились о трансфере Харри Магуайра.

Манкунианцы нашли трех кандидатов на место 30-летнего англичанина. Но возможно, что они им не понадобятся.

Как сообщает Daily Express, сделка между клубами находится под угрозой коллапса. Дело в том, что игрок и "молотобойцы" не могут согласовать все условия личного контракта.

В связи с этим Вест Хэм уже обратил свой взор на центрбека Байера Одилона Коссуну, с которым знаком спортивный директор клуба Тим Штайдтен, ранее работавший в Леверкузене.

По информации источника, англичане готовы выложить за игрока те самые 30 миллионов фунтов, которые должны были уйти на оплату трансфера Магуайра.

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Ранее была информация, что Магуайр договорился с лондонцами о зарплате в 100 тысяч. В то же самое время в МЮ он получает 190 тысяч в неделю. 

Это стало возможным за счет того, что "красные дьяволы" заплатят защитнику разницу за два года, которые оставались по его контракту.

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