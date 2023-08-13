Стало известно, кого подпишет Барселона, если трансфер Неймара сорвется

Нападающий сборной Бразилии Неймар вскоре может покинуть французский ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, каталонская Барселона, которая согласовала контракт с футболистом, боится, что тот примет предложение из Саудовской Аравии.

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По информации источника, в ближайшие недели Барселона может попытаться возобновить переговоры по Феликсу.

Это произойдет, если Неймар не станет футболистом испанской команды.

Напомним, что португальский футболист ранее заявлял, что хотел бы перейти в Барселону. Это интервью не было согласовано с Атлетико, в итоге клуб раскритиковал Феликса.