Стало известно, кого подпишет Барселона, если трансфер Неймара сорвется
Каталонцы заинтересованы в звезде сборной Португалии.
Нападающий сборной Бразилии Неймар вскоре может покинуть французский ПСЖ.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, каталонская Барселона, которая согласовала контракт с футболистом, боится, что тот примет предложение из Саудовской Аравии.
Читай также: ПСЖ принял предложение по Неймару из Саудовской Аравии
По информации источника, в ближайшие недели Барселона может попытаться возобновить переговоры по Феликсу.
Это произойдет, если Неймар не станет футболистом испанской команды.
Напомним, что португальский футболист ранее заявлял, что хотел бы перейти в Барселону. Это интервью не было согласовано с Атлетико, в итоге клуб раскритиковал Феликса.