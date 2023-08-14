Защитник Астон Виллы может пропустить весь сезон

Тайрон Мингз может больше не появится на поле в этом сезоне.

Астон Вилла начала сезон матчем против Ньюкасла. На 31-й минуте англичанин столкнулся с Александром Исаком и не смог продолжить матч.

Позднее игрок был обследован, у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Тайрон рискует пропустить весь сезон.

Отметим, что это вторая подобная травма в карьере англичанина, ранее он рвал кресты в 2015 году.

Подобную травму ранее также получили Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!