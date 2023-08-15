Манчини: Я не заслуживаю той грязи, что на меня вылили

Бывший тренер сборной Италии Роберто Манчини резко ответил на критику в свой адрес.

Итальянского специалиста раскритиковали за то, что он покинул пост в сборной Италии и принял предложение из Саудовской Аравии.

Сам Манчини не считает, что заслуживает такого отношения. Ведь он сделал все, что должден был сделать и не бросил сборную накануне большого турнира.

"Не думаю, что я кого-то убил или проявил неуважение. Я никого не убил. Мне грустно читать и слышать некоторые вещи о себе. Я надеялся, что смогу остаться, потому что мне очень нравилось работать со сборной Италии. Но когда ситуация меняется, и ты понимаешь, что пора уходить, нужно правильно подобрать время.

В июне команда играла в Лиге наций. Я не оставил их на улице – чемпионат Европы начинается не завтра утром, хоть и осталось уже мало времени. При подготовке сборной у тебя есть всего неделя тренировок. Такова наша работа, к сожалению. Но все, что я услышал о себе, мне кажется неправильным. Просто пришло время уйти", – сказал Манчини в интервью Corriere dello Sport.

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