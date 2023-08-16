Гвардиола вновь выразил недовольство плотному графику матчей

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола выступил с критикой в адрес плотного расписания матчей.

"Во время моей первой предсезонки в Барселоне у нас было 25 дней на подготовку к стартовому матчу – отборочной игре в Лиге чемпионов. В этом сезоне у нас было 4-5 дней.

Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически.

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В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они получают травмы – или получат в дальнейшем, потому что остались без этих 25 дней на подготовку", – заявил испанец в интервью Yahoo!

Напомним, у Де Брюйне недавно случился рецидив повреждения подколенного сухожилия, из-за чего он досрочно покинул поле в матче с Бернли (3:0).

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