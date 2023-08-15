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"Большая потеря": Гвардиола сообщил, сколько Де Брюйне пропустит из-за травмы

Игроку может потребоваться операция, после которой его ожидает длительный срок восстановления.
Сегодня, 18:58
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированного полузащитника Кевина Де Брюйне.

Ранее у бельгийского хавбека случился рецидив повреждения подколенного сухожилия, из-за чего он был вынужден досрочно покинуть поле в середине первого тайма стартового матча английской Премьер-лиги с Бернли (3:0).

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Наставник "горожан" подтвердил, что на восстановление игроку потребуется несколько месяцев.

"Это серьезная травма. Мы должны решить, нужна ли ему операция или нет. Но он будет отсутствовать в течение нескольких месяцев. Решение будет принято в ближайшие несколько дней. Но операция есть операция. Он будет отсутствовать три или четыре месяца.

Прежде всего, травма Кевина - это удар и большая потеря для нас. У Кевина есть особенные качества. Можно потерять его на одну-две игры, но его длительное отсутствие будет тяжелым для нас. Но мы должны смотреть вперед, и у нас есть альтернативные варианты. Сейчас появилась возможность для других, и я уверен, что они ею воспользуются", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее Гвардиола выразил недовольство затяжками времени в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин Де Брюйне

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