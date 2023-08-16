Аль-Хиляль может усилиться одним из героев ЧМ-2022

Голкипер Севильи Яссин Буну находится в шаге от перехода в Аль-Хиляль. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы согласовали трансфер 32-летнего игрока сборной Марокко. Переход обойдется в 19 миллионов евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Читай также: Официально: Неймар - игрок Аль-Хиляля

Представители футболиста уже находятся в Саудовской Аравии для согласования последний деталей. Контракт Буну будет рассчитан на три года.

В минувшем сезоне на счету Буну всего четыре сухих матча в 25 играх Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!