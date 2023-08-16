Стали известны условия нового контракта Силвы с Манчестер Сити
Португалец останется в клубе до 2026 года.
Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Футболист сборной Португалии устно договорился о подписании договора, который будет рассчитан до лета 2026 года. Стороны объявят о новом контракте уже на следующей неделе.
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Отметим, 29-летний полузащитник рассматривал возможность перехода в Барселону, однако игрока не отпустили "горожане".
Действующее соглашение между Силвой и Манчестер Сити рассчитано до 1 июля 2025 года.
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