iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стали известны условия нового контракта Силвы с Манчестер Сити

Португалец останется в клубе до 2026 года.
Сегодня, 15:50
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист сборной Португалии устно договорился о подписании договора, который будет рассчитан до лета 2026 года. Стороны объявят о новом контракте уже на следующей неделе.

Читай также: Манчестер Сити работает над трансфером вингера Ренна

Отметим, 29-летний полузащитник рассматривал возможность перехода в Барселону, однако игрока не отпустили "горожане".

Действующее соглашение между Силвой и Манчестер Сити рассчитано до 1 июля 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бернарду Силва

Статьи по теме

Манчестер Сити - Севилья: видео онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА Манчестер Сити - Севилья: видео онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: прогноз на матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА Манчестер Сити - Севилья: прогноз на матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
Гвардиола вновь выразил недовольство плотному графику матчей Гвардиола вновь выразил недовольство плотному графику матчей
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина18:50
VBET Кубок Украины: Скала 1911 в последнем матче третьего этапа прошла тернопольскую Ниву
Европа18:40
Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о расследовании по делу Гринвуда
Украина18:38
Трансферы УПЛ: Шахтер продал Трубина, Верес подписал футболиста с опытом игры в Испании
Футбол18:21
Верес подписал воспитанника Шахтера
Европа18:00
Манчестер Сити - Севилья: видео онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА
Футбол17:52
Вингер Реала рассказал, что мог оказаться в Барселоне
Европа17:45
Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
Европа17:39
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль проявляют интерес к хавбеку Баварии
Сборные17:21
Еще одна потеря: новоиспеченный чемпион НБА пропустит ЧМ-2023
Футбол17:18
Нэвилл: Почеттино способен превратить Мудрика и других талантов Челси в высококачественных игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK