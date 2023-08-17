iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дембеле будет выступать в ПСЖ под номером Неймара

Француз быстро освоился в местном гранде.
Сегодня, 18:55
Усман Дембеле / PSG_inside
Усман Дембеле / PSG_inside

Вингер ПСЖ Усман Дембеле определился с игровым номером в стане нового клуба.

В соцсетях парижане сообщили, что француз взял себя "десятку". Ранее под этим номером выступал Неймар, который недавно перебрался в Аль-Хиляль.

Читай также: Дембеле назвал причины перехода в ПСЖ

Напомним, Дембеле заключил соглашение с ПСЖ на пять лет, а трансфер игрока обошелся в 50 млн евро.

В прошлом сезоне 26-летний француз провел 35 матчей за каталонский гранд, в которых забил восемь голов и выполнил девять голевых передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Усман Дембеле

Статьи по теме

Все, кроме Мбаппе: Игроки ПСЖ попрощались с Неймаром в соцсетях Все, кроме Мбаппе: Игроки ПСЖ попрощались с Неймаром в соцсетях
Официально: Неймар - игрок Аль-Хиляля Официально: Неймар - игрок Аль-Хиляля
Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль
ПСЖ рассматривает игрока Ювентуса в качестве замены Неймару ПСЖ рассматривает игрока Ювентуса в качестве замены Неймару
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Лига Европы21:10
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Европа21:00
Гвардиола запретил употреблять алкоголь игрокам Ман Сити после победы в Суперкубке УЕФА
Лига конференций20:55
Динамо в первом тайме обменялось годами с Арисом
Футбол20:38
Яремчук - в старте на матч против КА Акурейри
Футбол20:24
Лунин сыграет в следующем туре Ла Лиги - источник
Европа20:20
Стали известны сроки восстановления Де Брюйне
Футбол20:06
Днепр-1 определился с составом на матч против Славии
Бокс20:05
Промоутер рассказал, когда Джошуа планирует завершить карьеру
Киберспорт19:52
Monte уступили российской команде экс-капитана NaVi
Лига конференций19:45
Динамо - Арис: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK