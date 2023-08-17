Дембеле будет выступать в ПСЖ под номером Неймара

Вингер ПСЖ Усман Дембеле определился с игровым номером в стане нового клуба.

В соцсетях парижане сообщили, что француз взял себя "десятку". Ранее под этим номером выступал Неймар, который недавно перебрался в Аль-Хиляль.

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Напомним, Дембеле заключил соглашение с ПСЖ на пять лет, а трансфер игрока обошелся в 50 млн евро.

В прошлом сезоне 26-летний француз провел 35 матчей за каталонский гранд, в которых забил восемь голов и выполнил девять голевых передач.

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