Дембеле назвал причины перехода в ПСЖ

Вингер ПСЖ Усман Дембеле рассказал, что побудило его перейти в новый клуб.

"Разговор с тренером. Футболисту необходимо чувствовать, что в него верят. Также я общался со спортивным директором и президентом. Они подробно рассказали о проекте ПСЖ, он мне понравился. Это очень воодушевляет. Надеюсь, вместе мы добьемся отличных результатов.

Конечно, главная цель – брать трофеи, дарить болельщикам и городу гордость, а еще – пройти в Лигечемпионов как можно дальше. А еще, хоть я и не очень люблю говорить о себе, я надеюсь забить много голов, отдать много ассистов и дарить радость болельщикам.

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Еще я пришел, чтобы учиться. Думаю, в футболе ты каждый день учишься. Все-таки мне уже 26 лет, я повзрослел", – сказал Дембеле в интервью клубному сайту.

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 35 матчей за каталонский гранд, в которых забил восемь голов и выполнил девять голевых передач.

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