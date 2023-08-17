Стали известны сроки восстановления Де Брюйне

Бельгиец выбыл до конца года.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне не поможет своей команде в ближайшие недели и даже месяцы. Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Футболист сборной Бельгии согласился на операцию после травмы задней поверхности бедра. Хирургическое вмешательство пройдет на родине игрока.

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Таким образом, по прогнозам врачей, хавбек точно пропустит от трех до четырех месяцев.

Напомним, Де Брюйне получил повреждение в матче АПЛ против Бернли (3:0).

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