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Гвардиола запретил употреблять алкоголь игрокам Ман Сити после победы в Суперкубке УЕФА

Футболистам необходимо подойти трезвыми к следующему матчу.
Сегодня, 21:00
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Вчера, 16 августа, Ман Сити добыл первый трофей в сезоне, победив Севилью в Суперкубке УЕФА.

Однако, у игроков "горожан" не будет возможности нормально отпраздновать победу. По крайней мере, такого же размаха, как после триумфа в Лиге чемпионов точно не будет.

Дело в том, что наставник клуба Пеп Гвардиола наложил запрет на употребление алкоголя после вчерашнего матча в связи с тем, что уже в субботу, 19 августа, состоится матч АПЛ против Ньюкасла . Об этом сам испанец сказал на пресс-конференции.

"Конечно, завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня. Восстановились, ни капли алкоголя сегодня.

Восстанавливаемся как можно больше, потому что снова из Греции, спасибо большое Премьер-лиге, что позволила нам играть в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Огромное спасибо", - заявил Гвардоиола.

Отметим, что бан на алкоголь подтвердил и Джек Грилиш, который, вероятно праздновал завоевание ЛЧ с самым большим размахом.

"Нет, это запрещено.

Сегодня мы поедем домой, поедим вкусной еды и расслабимся. Сразу восстановимся и вернемся к Премьер-лиге", - сказал вингер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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