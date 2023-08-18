Экс-вингер Арсенала и сборной Англии объявил о завершении карьеры

Тео Уолкотт решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

Бывший вингер Арсенала и сборной Англии Тео Уолкотт объявил об уходе из футбола.

О своем решении 34-летний игрок сообщил в своих социальных сетях, опубликовав прощальное видео.

Уолкотт - воспитанник Саутгемптона, откуда его в январе 2006 года за 10,5 миллиона евро забрал Арсенал.

В составе "канониров" он выступал на протяжении 12 лет, после чего в январе 2018 года игрок перебрался в Эвертон. Сезон-2020/21 Тео провел в родном Сотоне на правах аренды, а затем отыграл еще два года уже в качестве полноценного игрока "святых".

По завершению прошлого сезона англичанин покинул Саутгемптон на правах свободного агента.

За свою многолетнюю карьеру Уолкотт принял участие в 567 матчах на клубном уровне, отметившись 132 голами и 95 результативными передачами.

В составе сборной Англии он провел 47 матчей, в которых записал на свой счет 8 голов. Вместе с Арсеналом Тео Уолкотт три раза выигрывал кубок Англии, еще два раза он становился обладателем Суперкубка.

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