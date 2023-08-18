"Это их идея": дети Месси стали инициаторами новых празднований голов футболиста

Перейдя в Интер Майами, Лионель Месси принял участие в шести матчах за новый клуб. Еще ни разу 36-летний аргентинец не уходил с поля без забитого гола.

Эти голы он отмечает в стиле жестов знаменитых супергероев из комиксов. Как оказалось, идея подобных празднований принадлежит его детям.

"Мои дети все еще на каникулах и они до сих пор не пошли в школу. Поэтому каждый вечер мы смотрим фильмы о супергероях. "Они придумали эту идею и сказали мне, что всякий раз, когда я буду играть и забивать гол, я должен буду устроить супергеройское празднование", - цитирует Лионеля Bleacher Report.

"Но я делаю их только во время домашних игр, когда дети здесь, рядом со мной, чтобы мы могли разделить эти моменты".

Ранее Лионель Месси заявил, что победа на чемпионате мира в Катаре изменила его отношение к Золотому мячу.

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