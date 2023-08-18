Мбаппе попал в заявку на ближайший матч ПСЖ в Лиге 1

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил о том, что форвард Килиан Мбаппе вернется в состав на матч с Тулузой.

"Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса", – сказал испанец в интервью RMC Sport.

Читай также: Мбаппе сообщил, когда перейдет в Реал

Кроме того, в игре с Тулузой, который пройдет 19 августа, также примет участие и новичок ПСЖ Усман Дембеле.

Напомним, ранее ПСЖ уже выбрал один вариант с наказанием Килиана Мбаппе, который продолжает отказываться от нового контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!