Забарный выйдет в старте Борнмута на матч с Ливерпулем

Украинский защитник второй подряд поединок АПЛ начнет с первых минут.

В субботу, 19 августа, в рамках второго тура английской Премьер-лиги Борнмут встретится на выезде с Ливерпулем.

Перед матчем главный тренер "вишен" Андони Ираола огласил стартовый состав своей команды, доверив в нем место украинскому защитнику Илье Забарному.

Забраный начнет с первых минут уже второй подряд поединок в нынешнем сезоне АПЛ. В прошлом туре украинец отыграл весь матч против Вест Хэма (1:1).

Читай также: Забарный: Я хочу показать лучшую версию себя в Борнмуте

Напомним, что стартовый свисток в матче Ливерпуль - Борнмут прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!