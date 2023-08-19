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Забарный выйдет в старте Борнмута на матч с Ливерпулем

Украинский защитник второй подряд поединок АПЛ начнет с первых минут.
Сегодня, 16:22
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 19 августа, в рамках второго тура английской Премьер-лиги Борнмут встретится на выезде с Ливерпулем.

Перед матчем главный тренер "вишен" Андони Ираола огласил стартовый состав своей команды, доверив в нем место украинскому защитнику Илье Забарному.

Забраный начнет с первых минут уже второй подряд поединок в нынешнем сезоне АПЛ. В прошлом туре украинец отыграл весь матч против Вест Хэма (1:1).

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Напомним, что стартовый свисток в матче Ливерпуль - Борнмут прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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