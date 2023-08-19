Барселона откажется от такси для учащихся молодежной академии

Некоторым родителям такая экономия пришлась не по душе.

Барселона нашла еще один способ урезать собственные расходы, пишет Mundo Deportivo.

Руководство клуба приняло решение отказаться от такси, которые обслуживали учащихся молодежной академии.

Уже в течение 25 лет каталонский клуб имел 30 автомобилей и 40 водителей, которые возили примерно 80 % учеников академии. Теперь их заменит специальный автобус.

Он будет ходить по определенному маршруту, что может сильно усложнить логистику для тех, кому нужно будет добираться до необходимой остановки.

Некоторые родители уже рассматривают вариант с тем, чтобы перевести своих детей в академии других клубов.

Ранее также стало известно, что Уго Льорис отклонил предложение из Италии.

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