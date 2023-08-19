iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона откажется от такси для учащихся молодежной академии

Некоторым родителям такая экономия пришлась не по душе.
Сегодня, 20:20
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселона нашла еще один способ урезать собственные расходы, пишет Mundo Deportivo.

Руководство клуба приняло решение отказаться от такси, которые обслуживали учащихся молодежной академии.

Уже в течение 25 лет каталонский клуб имел 30 автомобилей и 40 водителей, которые возили примерно 80 % учеников академии. Теперь их заменит специальный автобус.

Он будет ходить по определенному маршруту, что может сильно усложнить логистику для тех, кому нужно будет добираться до необходимой остановки. 

Некоторые родители уже рассматривают вариант с тем, чтобы перевести своих детей в академии других клубов.

Ранее также стало известно, что Уго Льорис отклонил предложение из Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Барселона близка к подписанию игрока Манчестер Сити Барселона близка к подписанию игрока Манчестер Сити
Хави пожаловался на плотный календарь Барселоны Хави пожаловался на плотный календарь Барселоны
Барселона подпишет любопытный контракт с Тер Штегеном Барселона подпишет любопытный контракт с Тер Штегеном
Барселона близка к подписанию защитника Манчестер Сити Барселона близка к подписанию защитника Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Тоттенхэм в непростом поединке одолел Манчестер Юнайтед
Европа21:30
Лунин не сумел спасти Реал, пропустив гол от Альмерии уже на третьей минуте матча
Украина21:08
Рух и Колос прервали свои победные серии, сыграв вничью
Европа21:01
Саудовский клуб намерен купить двух звездных европейских хавбеков
Европа20:20
Барселона откажется от такси для учащихся молодежной академии
Европа20:19
Ан-Наср Роналду поможет Порту организовать рекордную продажу в истории португальского клуба
Европа19:52
Экс-капитан Тоттенхэма отказался от переезда в Италию
Другие19:45
Женский чемпионат Европы по волейболу: Украина выборола победу у Венгрии
Европа19:45
Трансферы лета 2023 года: Малиновский, Неймар и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели
Легкая атлетика19:23
Судьи ЧМ-2023 по легкой атлетики отреагировали на протест Украины по заступу Бех-Романчук
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK