Экс-капитан Тоттенхэма отказался от переезда в Италию

Уго Льорису не смогли гарантировать место в старте.

Уго Льорис отказал Лацио, пишет GFFN.

Напомним, что французский кипер выпал из основного состава Тотенхэма, и "шпоры" позволили ему искать новый клуб.

Неплохзим вариантом казался римский Лацио. "Орлы" даже договорились с лондонским клубом о переходе Уго за символическую сумму.

Однако сам Льорис отказался подписывать контракт с итальянским клубом, потому что они не смогли гарантировать ему место в стартовом составе.

Ранее Ливерпуль объявил о переходе японского опорного полузащитника Штутгарта.

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