Экс-капитан Тоттенхэма отказался от переезда в Италию
Уго Льорису не смогли гарантировать место в старте.
Уго Льорис отказал Лацио, пишет GFFN.
Напомним, что французский кипер выпал из основного состава Тотенхэма, и "шпоры" позволили ему искать новый клуб.
Неплохзим вариантом казался римский Лацио. "Орлы" даже договорились с лондонским клубом о переходе Уго за символическую сумму.
Однако сам Льорис отказался подписывать контракт с итальянским клубом, потому что они не смогли гарантировать ему место в стартовом составе.
Ранее Ливерпуль объявил о переходе японского опорного полузащитника Штутгарта.
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