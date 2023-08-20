Энрике выступил с критикой в адрес игры футболистов ПСЖ с Тулузой

Испанец заметил слишком много ошибок у своих подопечных.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике раскритиковал своих футболистов после ничьей с Тулузой (1:1).

"Очевидно, это разочаровывает. Этот матч мы должны были выигрывать.

Думаю, у нас была достаточно хорошая первая половина. Во второй, если не учитывать гол, мы потеряли контроль и недостаточно хорошо обращались с мячом, начали теряться в переходных фазах. А с пенальти нам просто не повезло.

Снова ничья. Да, нам не хватало владения, особенно при 1:0. Наша цель заключается не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим. Я прошу не об этом.

Читай также: Месси - о ПСЖ: Это не то, чего я хотел

У нас было два или три момента, но нам не повезло, а потом случился пенальти.

Обеспокоен ли я? Нет, это лишь начало сезона. Команде еще далеко до того, что я хочу видеть, особенно в атаке. Мы продолжим работать.

Во втором тайме мы стали терять мяч и пропустили гол. Если хочешь за что-то бороться в чемпионате и Лиге чемпионов, это недопустимо. Но такие ошибки во втором тайме были", - заявил испанец в интервью RMC Sport.

Напомним, за первые два тура Лиги 1 ПСЖ сумел набрать всего два очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!