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Сын Кривцова оказался в восторге от реализованного пенальти Сергея в финале Кубка Лиг

Украинец точно исполнил 11-метровый.
Сегодня, 10:57
Сергей Кривцов / Getty Images
Сергей Кривцов / Getty Images

Сегодня ночью Интер Майами стал обладателем Кубка Лиг, обыграв Нэшвил.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, однако в серии пенальти было пробито 22 удара. Один из них нанес защитник Сергей Кривцов.

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Украинский центрбек был точен и хладнокровен с точки, пробив в самую девятку. В восторге от данного удара был и сын игрока - Андрей, эмоции которого попали в соцсети.

"Папочка самый лучший на свете футболист", - эмоционально произнес Кривцов-младший.

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