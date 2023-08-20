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Неймар не сможет дебютировать в ближайших матчах за Аль-Хиляль

Бразилец все еще не восславился после травмы.
Сегодня, 11:51
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Главный тренер Аль-Хиляля Жорже Жезус заявил, что нападающий Неймар в ближайшее время не сможет дебютировать за новый клуб.

"Неймар прибыл травмированным, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернется и будет готов играть и тренироваться".

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"Он не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас он проходит курс реабилитации", – сказал Жезуш в интервью Goal.com.

Напомним, игрок обошелся Аль-Хилялю в 90 миллионов евро. Бразилец будет заработать в Саудовской Аравии более 200 млн евро в год.

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