iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Очередной фанат русни: Хави отправлял российскому футболисту призыв перейти в Барселону

Испанец пытался переманить к себе в команду игрока страны-агрессора.
Сегодня, 14:21
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави стал крайне обсуждаемым человеков в российском медийном пространстве.

Дело в том, что испанский специалист записал личное обращение для игрока московского Динамо с призывом перебраться в столицу Каталонии. Это было сделано еще зимой.

Читай также: Карпаты выступили с жесткой критикой в адрес Реал Сосьедада из-за подписания российского футболиста

"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в Барселоне! Окей?" – сказал Хави.

Напомним, игрок с российским паспортом перешел в Реал Сосьедад за чуть более 10 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

Статьи по теме

Барселона откажется от такси для учащихся молодежной академии Барселона откажется от такси для учащихся молодежной академии
Барселона близка к подписанию игрока Манчестер Сити Барселона близка к подписанию игрока Манчестер Сити
Хави пожаловался на плотный календарь Барселоны Хави пожаловался на плотный календарь Барселоны
Кривбасс подписал защитника Динамо Кривбасс подписал защитника Динамо
Помочь журналистам

Видео

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол15:14
Кривбасс подписал защитника Динамо
Легкая атлетика15:12
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Проценко и Дорощук квалифицировались в финал в прыжках в высоту
Другие страны15:10
Чемпионат мира-2023 (женщины): Испания одолела Англию
Европа15:01
Женская сборная Испания - чемпион мира
Бокс14:58
"Оторвать ноги и сломать тело": Дюбуа поделился дерзким планом на бой с Усиком
Украина14:45
Днепр-1 - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие14:35
Костевич стала призеркой чемпионата мира-2023 по пулевой стрельбе
Европа14:21
Очередной фанат русни: Хави отправлял российскому футболисту призыв перейти в Барселону
Бокс14:00
Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса
Европа13:49
Тренер Интер Майами: Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире матч за матчем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK