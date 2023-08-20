Очередной фанат русни: Хави отправлял российскому футболисту призыв перейти в Барселону

Испанец пытался переманить к себе в команду игрока страны-агрессора.

Главный тренер Барселоны Хави стал крайне обсуждаемым человеков в российском медийном пространстве.

Дело в том, что испанский специалист записал личное обращение для игрока московского Динамо с призывом перебраться в столицу Каталонии. Это было сделано еще зимой.

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"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в Барселоне! Окей?" – сказал Хави.

Напомним, игрок с российским паспортом перешел в Реал Сосьедад за чуть более 10 млн евро.

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