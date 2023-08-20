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Интер повысил свое предложение по защитнику Баварии

Мюнхенский клуб должен найти замену игроку, который хочет сменить обстановку.
Сегодня, 21:28
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Бенжамен Павар этим летом может получить желаемое, а именно смену клубной прописки.

После того, как трансфер в Манчестер Юнайтед сорвался, игрок сборной Франции стал куда ближе к переезду в Италию, где им интересуется миланский Интер.

После того, как Бавария отклонила первое предложение, "нерадзурри" готовы улучшить его. Как сообщает Фабрицио Романо, речь идет о более чем 30 миллионах евро, включая бонусы - игрок и немецкий клуб уведомлены об этом.

Чтобы эта сделка была совершена, Бавария в кратчайшие сроки должна найти замену Павару.

В прошлом сезоне Бенжамен Павар принял участие в 43 матчах, записав на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Бавария Мюнхен Бенжамен Павар

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