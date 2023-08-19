Защитник Баварии настаивает на своем уходе из клуба

Защитник Баварии Бенжамен Павар все еще хочет уйти из клуба.

Как сообщает Керри Хау, в мае французу было дано обещание, что его уходу никто не будет препятствовать и француза раздражает то, что его не исполняют. Хотя, с тех пор, в руководстве мюнхенцев случились изменения.

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При этом отмечается, что несмотря на то, что в переговорах с Интером произошли трудности, все еще может изменится. "Нерадзурри" необходимо заплатить за игрока 30+5 млн евро и тогда Бенжамену разрешат уйти.

Стоит сказать, что у Пввара остался год контракта с "красными", поэтому, в следующем сезоне он может уйти бесплатно.

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