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Защитник Баварии настаивает на своем уходе из клуба

Бенжамен Павар раздражен поведением клуба.
Сегодня, 07:59
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Защитник Баварии Бенжамен Павар все еще хочет уйти из клуба.

Как сообщает Керри Хау, в мае французу было дано обещание, что его уходу никто не будет препятствовать и француза раздражает то, что его не исполняют. Хотя, с тех пор, в руководстве мюнхенцев случились изменения. 

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При этом отмечается, что несмотря на то, что в переговорах с Интером произошли трудности, все еще может изменится. "Нерадзурри" необходимо заплатить за игрока 30+5 млн евро и тогда Бенжамену разрешат уйти.

Стоит сказать, что у Пввара остался год контракта с "красными", поэтому, в следующем сезоне он может уйти бесплатно.

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