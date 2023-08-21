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Ман Сити согласовал контракт с бельгийским вингером

Жереми Доку за шаг от переезда в Англию.
Сегодня, 10:56
Жереми Доку / Getty Images
Жереми Доку / Getty Images

Манчестер Сити договорился о переходе с Жереми Доку, утверждает Бенжамен Куарез.

По информации инсайдера, английский клуб согласовал с 21-летним игроком личный контракт.

Теперь Сити необходимо договорится с его клубом Ренном, который хочет за игрока 45 млн фунтов минимум.

При этом бельгиец интересует и ряд других клубов АПЛ, однако сам Жереми уже решил, что хочет присоединиться к "горожанам". Сообщается, что Пеп видит в Доку замену Рияду Марезу.

Ранее также сообщалось, что Барселона вновь отправила Деста в аренду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Жереми Доку

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