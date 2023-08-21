Ман Сити согласовал контракт с бельгийским вингером
Жереми Доку за шаг от переезда в Англию.
Манчестер Сити договорился о переходе с Жереми Доку, утверждает Бенжамен Куарез.
По информации инсайдера, английский клуб согласовал с 21-летним игроком личный контракт.
Теперь Сити необходимо договорится с его клубом Ренном, который хочет за игрока 45 млн фунтов минимум.
При этом бельгиец интересует и ряд других клубов АПЛ, однако сам Жереми уже решил, что хочет присоединиться к "горожанам". Сообщается, что Пеп видит в Доку замену Рияду Марезу.
Ранее также сообщалось, что Барселона вновь отправила Деста в аренду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!