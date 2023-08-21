В ПСЖ ждут предложения от Реала по Мбаппе

Однако клуб все еще хочет сохранить француза.

Представители Катара на прошлой неделе прибыли в Париж, чтобы провести переговоры с Килианом Мбаппе, пишет AS.

По информации издания, стороны встречались скорее для успокоения себя и друг друга, клуб все еще готов продать француза.

Более того, руководство парижан не понимает, почему мадридский Реал до сих пор не сделал предложения, ведь ПСЖ отпустит Килиана, если получит требуемую сумму.

Клуб хочет сохранить Килиана на текущий сезон, но при этом не хочет терять его бесплатно следующим летом. А именно такова цель игрока, мадридцы, при этом, заберут его бесплатно.

Хотя издание отмечает, что по итогам встречи катарцы стали чуть более оптимистично смотреть на вероятность того, что Мбаппе все же продлит контракт.

Ранее, напомним, сообщалось, что английский аутсайдер готов окончить траснфер чемпиона мира.

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