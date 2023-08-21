ПСЖ подготовил новое предложение по форварду Айнтрахта

Нападающий Айнтрахта Рандаль Коло-Муани может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Немецкому клубу направят новое предложение на 70 млн евро и бонусы. Прошлая попытка на 65 млн евро оказалась безуспешной.

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В свою очередь Айнтрахт планирует выручить с продажи футболиста сборной Франции порядка 80-90 млн евро.

В прошлом сезоне на счету Коло-Муани 15 голов и 11 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

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