Анри станет главным тренером молодежной сборной Франции

Легенда футбола вернется к работе с футболистами.

Экс-игрок Арсенала и Барселоны Тьерри Анри станет новым главным тренером сборной Франции U21. Об этом сообщает издание Ouest-France.

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение заключить с национальной легендой контракт на два года.

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Анри уже дали задачи выйти на Евро-2025 и успешно выступить на Олимпиаде, которая пройдет следующим летом в Париже.

Напомним, последним местом работы Тьерри была сборная Бельгии, где он был ассистентом главного тренера.

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