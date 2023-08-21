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Анри станет главным тренером молодежной сборной Франции

Легенда футбола вернется к работе с футболистами.
Сегодня, 19:55
Тьерри Анри / Getty Images
Тьерри Анри / Getty Images

Экс-игрок Арсенала и Барселоны Тьерри Анри станет новым главным тренером сборной Франции U21. Об этом сообщает издание Ouest-France.

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение заключить с национальной легендой контракт на два года.

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Анри уже дали задачи выйти на Евро-2025 и успешно выступить на Олимпиаде, которая пройдет следующим летом в Париже.

Напомним, последним местом работы Тьерри была сборная Бельгии, где он был ассистентом главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьерри Анри сборная франции u-21

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