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Алексис Санчес изъявил желание вернуться в бывший клуб

Чилиец хочет в Инетр.
Сегодня, 20:53
Алексис Санчес / Getty Images
Алексис Санчес / Getty Images

Экс-нападающий Марселя Алексис Санчес планирует в ближайшее время вернуться в Италии. Об этом сообщает издание FC Inter News.

34-летний чилиец хочет вернуться в Интер. Игрок отклоняет предложения от других клубов. При этом, ему придется смириться с малым количеством игрового времени.

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"Алексис – настоящий чемпион. Он подает сигналы о желании вернуться, и это можно оценить позитивно", – заявил генеральный директор Интера Джузеппе Маротта.

В прошлом сезоне на счету Санчеса 14 голов и 3 ассиста в 35 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Алексис Санчес

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