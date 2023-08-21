Алексис Санчес изъявил желание вернуться в бывший клуб

Экс-нападающий Марселя Алексис Санчес планирует в ближайшее время вернуться в Италии. Об этом сообщает издание FC Inter News.

34-летний чилиец хочет вернуться в Интер. Игрок отклоняет предложения от других клубов. При этом, ему придется смириться с малым количеством игрового времени.

Читай также: Интер повысил свое предложение по защитнику Баварии

"Алексис – настоящий чемпион. Он подает сигналы о желании вернуться, и это можно оценить позитивно", – заявил генеральный директор Интера Джузеппе Маротта.

В прошлом сезоне на счету Санчеса 14 голов и 3 ассиста в 35 матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!