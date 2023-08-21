Защитник Баварии перейдет в Интер, но немцам все еще нужно найти ему замену

Игрок так и не дождался предложения от Манчестер Юнайтед.

Бавария и Интер договорились о трансфере Бенжамена Павара, сообщает Фабрицио Романо.

За переход 27-летнего защитника "нерадзурри" заплатят 30 миллионов евро. Еще 2-3 миллиона могут отправиться на счет мюнхенского клуба в виде бонусов. С самим игроком согласованы все условия контракта.

Однако на пути у этой сделки остается одна важная преграда - "ротен" по-прежнему нужно найти замену Павару.

Напомним, что на Бенжамена Павара претендовал Манчестер Юнайтед. К тому же, сам футболист выражал заинтересованность в переезде на Олд Траффорд.

Но из-за того, что сорвалась сделка по продаже Харри Магуайра в Вест Хэм, манкунианцам нечем платить за переход француза.

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