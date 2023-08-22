Кристал Пэлас - Арсенал 0:1: обзор и результат матча чемпионата Англии 21.08.2023
В понедельник, 21 августа, в рамках второго тура АПЛ Кристал Пэлас встречался с Арсеналом.
В обоих таймах "канониры" решили править игрой, создавая остроту у ворот хозяев. Гости шли вперед и искали брешь в обороне соперника, но "орлы" держали ворота на замке.
Решил исход встречи всего один эпизод. На 54-й минуте Арсенал получил право на 11-метровый удар, который без проблем реализовал хавбек Мартин Эдегор.
Отметим, украинский защитник "красно-белых" Александр Зинченко вышел на поле лишь на 90-й минуте, не отличившись результативными действиями.
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал второго тура АПЛ
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1
Гол: Эдегор, 54 пенальти
Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 1.88
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 13 - 14
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 14 - 10
Кристал Пэлас: Джонстон, Уорд (Рак-Сакьи, 83), Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Ахамада, 74), Лерма, Эзе, Дукуре, Айю, Эдуар.
Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Томиясу, Эдегор (Зинченко, 89), Райс, Хавертц, Парти, Сака (Кивер, 89), Мартинелли (Габриэл, 70), Нкетиа (Жоржиньо, 79).
Предупреждения: Айю (27), Томиясу (60), Дукуре (90), Хавертц (90).
Удаление: Томиясу (67).
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