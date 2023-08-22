Аллегри покинет Ювентус после этого сезона

Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера Ювентуса.

Об этом рассказал экс-президент Ливорно и близкий друг итальянского специалиста Альдо Спинелли.

По его словам, Аллегри намерен проработать еще один год в Турине, чтобы загладить свою вину за тяжелый предыдущий год.

"Аллегри ищет искупления. После этого он уйдет.

Ему нужно искупление после невероятно сложного сезона, и в конце этого сезона он уедет в Саудовскую Аравию, Америку или другое место, где он будет востребован.

Он получал предложения этим летом, но всегда хотел остаться и доказать свою состоятельность.

В футболе все стало сложно, суммы, которые предлагают ближневосточные клубы, невозможно повторить. Конкурировать могут только англичане", – приводит слова Спинелли TuttoJuve.

Ранее, напомним, стало известно, что Лукаку может перейти в другой итальянский клуб.

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