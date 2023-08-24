Месси высказался о возможном завершении карьеры
Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался касаемо завершения карьеры.
"Честно говоря, я по-прежнему не думаю об этом. Мне нравится играть, нравится владеть мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться.
Я не знаю, сколько еще буду играть, но я постараюсь пользоваться этой возможностью сколько смогу, а дальше посмотрим".
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"Что касается того, что будет после, у нас есть время подумать, проанализировать и решить. Сейчас самое главное – наслаждаться оставшимся, неважно, немного или долго, но по максимуму", – сказал аргентинец в интервью Apple TV.
Напомним, 36-летний футболист этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.
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