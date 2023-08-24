iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси высказался о возможном завершении карьеры

Аргентинец пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.
Сегодня, 09:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался касаемо завершения карьеры.

"Честно говоря, я по-прежнему не думаю об этом. Мне нравится играть, нравится владеть мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться.

Я не знаю, сколько еще буду играть, но я постараюсь пользоваться этой возможностью сколько смогу, а дальше посмотрим".

Читай также: Месси стал самыми титулованным футболистом в истории

"Что касается того, что будет после, у нас есть время подумать, проанализировать и решить. Сейчас самое главное – наслаждаться оставшимся, неважно, немного или долго, но по максимуму", – сказал аргентинец в интервью Apple TV.

Напомним, 36-летний футболист этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Тренер Интер Майами поделился секретом победной серии клуба Тренер Интер Майами поделился секретом победной серии клуба
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Интер Майами драматично вышел в финал кубка, Месси оформил ассистентский дубль Интер Майами драматично вышел в финал кубка, Месси оформил ассистентский дубль
Челси попытается избавиться от Лукаку этим летом любой ценой Челси попытается избавиться от Лукаку этим летом любой ценой
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа11:50
Челси попытается избавиться от Лукаку этим летом любой ценой
Бокс11:32
"Мне нужен Фьюри, пояс WBC - лишь дополнительная мотивация": Усик настаивает на поединке с британцем
Киберспорт11:28
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа11:15
Тренер Интер Майами поделился секретом победной серии клуба
Лига конференций10:55
Лига конференций-2023/24: Динамо встретится с Бешикташем в раунде плей-офф квалификации
Европа10:53
Юный испанский талант откажет Наполи ради Аль-Ахли
Лига конференций10:50
Динамо - Бешикташ: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Бокс10:40
Зажег по полной: Усик в футболке Полесья повеселил публику танцами на открытой тренировке
ММА10:19
Фергюсон - Макгрегору: Подпиши контракт, трусливый чемпион
Лига Европы10:00
Лига Европы-2023/24: Славия - Заря и другие матчи раунда плей-офф квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK