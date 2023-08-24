Челси попытается избавиться от Лукаку этим летом любой ценой

Форвард Челси Ромелу Лукаку покинет команду до конца трансферного окна. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Руководство "синих" будет настаивать на том, чтобы 30-летний бельгиец переехал этим летом в Саудовскую Аравию, если он не найдет себе команду в Европе.

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Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Интере, но после слухов о переговорах с Ювентусом его никто не намерен подписывать.

В минувшем сезоне на счету нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

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