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Челси попытается избавиться от Лукаку этим летом любой ценой

Бельгиец не нужен "синим".
Сегодня, 11:50
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Челси Ромелу Лукаку покинет команду до конца трансферного окна. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Руководство "синих" будет настаивать на том, чтобы 30-летний бельгиец переехал этим летом в Саудовскую Аравию, если он не найдет себе команду в Европе.

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Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Интере, но после слухов о переговорах с Ювентусом его никто не намерен подписывать.

В минувшем сезоне на счету нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

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