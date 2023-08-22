Лукаку тренируется с молодежкой в ожидании своей продажи

Переговоры с Ювентусом почти не продвигаются.

Ромелу Лукаку находится в расположении Челси, ожидая своей продажи, пишет The Telegraph.

Ранее мы уже сообщали, что бельгийский форвард не нужен лондонскому клубу и его намерены продать до конца ТО.

Сейчас Ромелу находится в расположении клуба, где тренируется с молодежной командой. За все время пребывания в Лондоне форвард ни разу не говорил с Почеттино.

Единственный клуб, заинтересованный в услугах Лукаку, - Ювентус. Однако "бьянконери" сначал нужно продать Влаховича, Челси отказался от обмена нападающими.

Отмечается, что "синие" не заинтересованы во Влаховиче, однако если Ювентус снизит свои запросы (клуб просит за серба 30 млн и Лукаку), то руководство может изменить свое мнение.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.

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