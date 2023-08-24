Санчес находится в шаге от перехода в Интер

Экс-нападающий Барселоны и Манчестер Юнайтед Алексис Санчес продолжит карьеру в Интере. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

34-летний футболист сборной Чили перейдет в стан "нерадзурри" на правах свободного агента и подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 3 млн евро за сезон.

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Напомним, что Санчес выступал за Интер в период с 2019 по 2022 год, после чего он перебрался в Марсель на правах свободного агента.

В прошлом сезоне на счету игрока 14 голов и 3 ассиста в 35 матчах Лиги 1.

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