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Челси - Лутон Таун 3:0: обзор матча и результат игры 25.08.2023

Лондонцы разделались с новичком чемпионата.
Вчера, 23:52
ФК Челси / Getty Images
ФК Челси / Getty Images

В пятницу, 25 августа, в рамках третьего тура АПЛ Челси принимал Лутон Таун. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первой половине игры Рахим Стерлинг вывел свою команду вперед. Англичанин отличился на 17-й минуте встречи.

Далее вингер "синих" продолжил феерить на поле, забив еще один гол, а также отдав ассист. 28-летний хавбек явно может занести этот матч себе в актив.

Отметим, игру с Лутоном из-за травмы пропустил украинский футболист Челси Михаил Мудрик. Вингер, вероятно, сможет уже в следующем туре помочь своей команде.

Статистика матча третьего тура АПЛ Челси - Лутон

Челси - Лутон 3:0
Голы: Стерлинг, 17, 69, Джексон, 75

Ожидаемые голы (xG): 2.17 - 0.40
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 14 - 12
Атаки: 85 - 77

Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Угочукву, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Джексон.

Лутон: Камински, Каборе (Даути, 70), Локьер, Белл, Берк (Андерсен, 77), Джайлз, Баркли (Раддок-Мпанзу, 77), Накамба, Чонг (Огбене, 77), Моррис, Адебайо (Браун, 70).

Предупреждения: Локьер (27), Накамба (30), Фернандес (73), Браун (78).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Лутон

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