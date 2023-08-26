Забарный - лучший игрок Борнмута в матче c Тоттенхэмом по версии WhoScored

Украинец не помог команде избежать поражения, но стал самым эффективным среди партнеров.

В субботу, 26 августа, Борнмут в матче третьего тура английской Премьер-лиги потерпел домашнее поражение 0:2 от Тоттенхэма.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный провел на поле весь поединок и стал лучшим игроком своей команды по версии авторитетного статистического портала WhoScored, получив оценку 7.0.

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Украинец продемонстрировал 92% точности передач (46 из 50), совершил три успешных попытки дриблинга, два отбора и выиграл три верховых дуэли.

Ранее сообщалось, что британские клубы поздравили Украину с Днем Независимости.

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