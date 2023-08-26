iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанаты ПСЖ не собираются организовывать акции протеста в адрес Мбаппе

Француза не будут подвергать буллингу.
Сегодня, 17:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Ультрас ПСЖ пока не планируют акций протеста против форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Фанаты парижского клуба не планируют осуждающих баннеров или акций в отношении французского футболиста перед первым домашним матчем сезона.

Читай также: Мбаппе стал третьим вице-капитаном ПСЖ

Болельщики ПСЖ все еще верят, что Мбаппе продлит контракт с клубом.

В следующем туре Лиги 1 парижане сыграют на своем поле с Лансом. Матч состоится в субботу, 26 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Середняк АПЛ нацелился на приобретение чемпиона мира Середняк АПЛ нацелился на приобретение чемпиона мира
Конец саги: Мбаппе решил продлить контракт с ПСЖ Конец саги: Мбаппе решил продлить контракт с ПСЖ
Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24: ПСЖ остается фаворитом несмотря на неудачный старт сезона Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24: ПСЖ остается фаворитом несмотря на неудачный старт сезона
Севилья попытается подписать защитника Барселоны Севилья попытается подписать защитника Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике
Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:21
Севилья попытается подписать защитника Барселоны
Бокс20:00
Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса
Водные19:55
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: Украинская каноэ-четверка взяла бронзу на дистанции 500 м
Европа19:52
Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема
Бокс19:35
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда
Европа19:22
Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в матче с Ноттингемом
Украина19:15
УПЛ: Полесье разгромило Александрию, Металлист 1925 обыграл ЛНЗ
Украина19:08
Полесье устроило поздний разгром Александрии
Европа18:58
Арсенал с Зинченко на последних минутах упустил победу над Фулхэмом
Сборные18:44
Чемпионат мира по баскетболу-2023: США не без проблем обыграли Новую Зеландию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK