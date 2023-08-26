Фанаты ПСЖ не собираются организовывать акции протеста в адрес Мбаппе

Француза не будут подвергать буллингу.

Ультрас ПСЖ пока не планируют акций протеста против форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Фанаты парижского клуба не планируют осуждающих баннеров или акций в отношении французского футболиста перед первым домашним матчем сезона.

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Болельщики ПСЖ все еще верят, что Мбаппе продлит контракт с клубом.

В следующем туре Лиги 1 парижане сыграют на своем поле с Лансом. Матч состоится в субботу, 26 августа.

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