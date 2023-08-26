Бохум - Боруссия 1:1: обзор матча и результат игры 26.08.2023
Команды разделили между собой очки.
В субботу, 26 августа, в рамках второго тура Бундеслиги Бохум принимал Боруссию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Уже на 13-й минуте Кевин Штогер вывел хозяев вперед. Хавбек отличился с передачи Макса Виттека.
Лишь во второй половине встречи "шмели" смогли возобновить паритет. Дониэл Мален на 56-й минуте поразил ворота соперника.
В оставшееся время игры команды имели возможности для того, чтобы отличиться, но матч так и завершился вничью.
Статистика матча Бохум - Боруссия Дортмунд второго тура Бундеслиги
Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1
Гол: Штогер, 13 - Мален, 56
Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 1.29
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 21 - 7
Атаки: 125 - 109
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