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Бохум - Боруссия 1:1: обзор матча и результат игры 26.08.2023

Команды разделили между собой очки.
Сегодня, 18:23
Бохум - Боруссия / Getty Images
Бохум - Боруссия / Getty Images

В субботу, 26 августа, в рамках второго тура Бундеслиги Бохум принимал Боруссию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Уже на 13-й минуте Кевин Штогер вывел хозяев вперед. Хавбек отличился с передачи Макса Виттека.

Лишь во второй половине встречи "шмели" смогли возобновить паритет. Дониэл Мален на 56-й минуте поразил ворота соперника.

В оставшееся время игры команды имели возможности для того, чтобы отличиться, но матч так и завершился вничью.

Статистика матча Бохум - Боруссия Дортмунд второго тура Бундеслиги

Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1
Гол: Штогер, 13 - Мален, 56

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 1.29
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 21 - 7
Атаки: 125 - 109

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд Бохум

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